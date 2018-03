Inglaterra podría no asistir a Mundial por caso de intoxicación de exespía

Por ello, Johnson afirmó que si se demuestra que Moscú intervino en la enfermedad de Skripal ve complicada la participación de Inglaterra en la Copa Mundialista del próximo mes de junio.

Por precaución, las autoridades sellaron el área donde fue hallado Skripal, y aunque explicaron que no hay un riesgo conocido para el público, los investigadores usaron trajes químicos amarillos. Además, los locales: la pizzería Zizzi y el pub Bishop’s Mill, tuvieron que ser cerrados.

Foreign Secretary Boris Johnson says the U.K. will respond "appropriately and robustly" if Russia is found to be behind the suspected poisoning of a former spy