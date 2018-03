En el extranjero, sí gustó el vestido de Eiza González

Por su parte, el portal Dailly Caller cuestionó quién era la chica del vestido amarillo que llamó la atención de propios y extraños en los Premios de la Academia.

Mientras que los británicos del Daily Mail no dudaron en escribir que “Eiza González brilla con un vestido amarillo al caminar por la alfombra roja del Oscar”.

Y por supuesto, usuarios de las redes sociales, en su mayoría extranjeros, alabaron la clase con la que la actriz mexicana se presentó en el mayor evento de la cinematografía mundial.

Who’s the girl in the yellow dress??? #Oscars2018 — Rob ?? (@robert_renteria) 5 de marzo de 2018

Who is that in the yellow dress #TheOscars ???? — J_Mar (@He_Smoove_Tho) 5 de marzo de 2018