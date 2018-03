Que Joaquín Phoenix no sabe nada de la cinta del Joker

martes, 6 de marzo de 2018, Miguel Angel Carral

En semanas anteriores, el actor de 43 años de edad, Joaquín Phoenix, sonó fuerte para asumir el protagónico en una nueva película del Joker que Warner Bros. Pictures y DC Comics estarían preparando del Príncipe Payaso del Crimen.

Sin embargo, en una entrevista con el medio francés Allócine como promoción de su cinta Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, el tres veces nominado al Premio Oscar desconoció los rumores que lo ubicaban en la película.