Buscan a otros cuatro por desaparición de italianos

“Los entregan a un grupo delictivo que actúa en la zona, ya tenemos datos, el destino no está al cien por ciento claro, pero en eso estamos trabajando”, agregó.

Asimismo, respondió a los señalamientos que realizaron algunos de los familiares de las víctimas, después de que se difundieran imágenes donde aparece los italianos portando armas de fuego. Indicó que, más allá de sus actividades, los italianos deben ser localizados y, posteriormente, interrogados por los hechos.

“Las imágenes no salieron de la Fiscalía de Jalisco, las he visto en medios (…) Hemos cometido cierto error al informar la actividad de ellos, pero eso no interrumpe las investigaciones, tenemos que localizarlo sin importar la actividad que hayan realizado”, agregó.