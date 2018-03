Denzel Washington le pagó los estudios a Chadwick Boseman

“Yo no tenía dinero para pagar eso, así que Rashad reunió a algunos de sus amigos, y ya sabes, ellos pagaron para que nos fuéramos a estudiar (…) Al principio no lo sabía, ni siquiera cuando volví. Y he estado manteniéndolo en secreto durante toda mi carrera. Pero a mi vuelta recibí una carta de beneficiario. Y decía “Denzel Washington pagó por ti”. Y yo me quedé en plan ¿Qué?”, reveló en una conversación con Jimmy Fallon.