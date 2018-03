Cristina Fernández enfrentará juicio por presunto encubrimiento

lunes, 5 de marzo de 2018, Julio Sánchez

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, enfrentará un juicio oral y público por presunto encubrimiento de iraníes acusados de atentar en contra del centro judío AMIA en 1994, de acuerdo con información del Centro de Información Judicial (CIJ).

Se dio a conocer que el juez federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo no sólo a la ex mandataria, sino a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados, algunos de ellos ya detenidos en prisión preventiva.