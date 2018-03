¡Increíble! Canelo Álvarez da positivo por clembuterol

Por su parte, Canelo se dijo sorprendido y molesto con esta noticia, además subrayó que se someterá a todas las pruebas que le exijan para aclarar esta situación, a la cual calificó como bochornosa.

“Me someteré a todas las pruebas que me exijan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final se impondrá la verdad (…) Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta, pues nunca me había sucedido”, aseveró.