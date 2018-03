Guajardo ve errores en aranceles a cambio del TLCAN

Y es que el titular de Economía afirmó que México no debe ser incluido en el plan del presidente Donald Trump, para imponer fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio, ya que para eso es precisamente un acuerdo comercial como el TLCAN.

Desde la semana pasada que Trump anunció que impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio para proteger a los productores de su país, México ha levantado la voz para evitar que estos aranceles afecten a los productores mexicanos.

We have large trade deficits with Mexico and Canada. NAFTA, which is under renegotiation right now, has been a bad deal for U.S.A. Massive relocation of companies & jobs. Tariffs on Steel and Aluminum will only come off if new & fair NAFTA agreement is signed. Also, Canada must.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de marzo de 2018