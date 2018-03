Ricardo Anaya engaña, traiciona y miente: Javier Lozano

“Es una vergüenza el discurso plagiado de Ricardo Anaya, es un tipo que engaña, traiciona y miente (…) está lavando dinero de los moches (…) No podemos permitir que ser candidato a la Presidencia sea un pretexto para que un candidato no sea investigado y si está libre de culpa, entonces no tiene de qué preocuparse, pero si no, que afronte las consecuencias de este lavado de dinero”, sentenció.