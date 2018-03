Videgaray y Trump chocan en Twitter por tráfico de drogas

El intercambio de declaraciones tiene lugar en el marco de la séptima y penúltima ronda de negociaciones en la Ciudad de México, la cual llegará a su fin este mismo lunes.

Aunque Trump abrió la posibilidad de exentar a México y Canadá de los cambios arancelarios en las importaciones de acero y aluminio, Videgaray Caso dejó en claro que el país no asume la completa responsabilidad por el tráfico de drogas desde suelo nacional a Estados Unidos.

...treat our farmers much better. Highly restrictive. Mexico must do much more on stopping drugs from pouring into the U.S. They have not done what needs to be done. Millions of people addicted and dying. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de marzo de 2018