¡Otro más para Del Toro! 'La forma del agua', la mejor película de los Oscar

La película se llevó el máximo galardón de la noche, sumado a sus reconocimientos en las categorías de Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Dirección. Cuatro premios de 13 nominaciones, nada mal al tratarse estos dos últimos de las distinciones de mayor renombre.

El filme de Del Toro se impuso así a otras grandes películas que buscaban la gloria en esta edición de los Oscar; entre ellas, Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirq, Get Out, Lady Bird, Three Billboards Outside, Phantom Thread y The Post.

La forma del agua aborda la historia de una mujer muda que se enamora de un monstruo acuático en las instalaciones del gobierno estadounidense, un romance que va más allá de las apariencias físicas.