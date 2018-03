Continúan jornadas de adopción de mascotas "Dame una oportunidad"

Los requisitos para adoptar son:

Copia de identificación oficial con fotografía

Copia de comprobante de domicilio reciente

Fotografía digital o impresa del lugar donde se resguardará a la mascota

Llevar correa y collar para el caso de los perros, o jaula transportadora si se trata de gatos

Cabe destacar que estos trabajos se suman a las actividades que realiza el Departamento de Protección Animal, como son las jornadas de esterilización de mascotas en colonias y juntas auxiliares, así como en los módulos de esterilización permanentes ubicados al Norte y Sur de la Ciudad, en las siguientes direcciones: calle 62 Poniente no. 525 de la Col. Guadalupe Victoria, Mirasoles no. 14 Col. Bugambilias y en Avenida de las Naciones No. 748, Col. Geovillas del Sur.

Para conocer más detalles de los servicios que ofrece el Ayuntamiento, se pueden consultar las cuentas de Twitter @BuzonAyto, @InfraPue así como las cuentas oficiales en Facebook del Ayuntamiento de Puebla y del Departamento de Protección Animal.