Barcelona vence al Atlético y acaricia el título

Los blaugranas tuvieron más chances para irse al frente en el marcador, llegó su mejor momento en el partido, pero los disparos de Philippe Coutinho y Luis Suárez no tenían ningún efecto y terminaron siendo desviados por la última línea de los colchoneros.

Las condiciones no cambiaron para el complemento, con un Atlético de Madrid que no pudo construir una oportunidad clara de gol y un Barcelona que solo se acercó al área para generar presión, pero no con la misma ´sensación de peligro.

Con el resultado, el cuadro colchonero sufrió su primera derrota de la temporada para quedarse con 61 unidades en la tabla, mientras el Barca llegó a 69 puntos y con el campeonato prácticamente en la bolsa.