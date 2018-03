Natalia Lafourcade agradece a 'Coco' por estar en los Oscar

La versión elegida para interpretarse en los Premios Oscar fue el tema bilingüe original grabado al lado del cantante estadounidense Miguel, el cual le valió una gran proyección en Estados Unidos y el público anglosajón.

Al igual que Coco, otros temas que figuraron en la programación de la ceremonia estuvieron Migthy River, de Mary J. Blige; Mystery of Love, de Sufjan Stevens; Stand Up for Something, de Diane Warren, y This Is Me, el famoso tema de la película The Greatest Showman.