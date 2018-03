Juan Martín del Potro vence en el Abierto de Acapulco

Del Potro solo aguantó el saque de Anderson, con más de 10 tiros aces, y cuando tuvo la pelota aprovechó el terreno para llevarse la edición conmemorativa de 25 años del torneo y brillar como pocos en las canchas mexicanas en poco más de una hora y media de juego.

“Desde el comienzo hasta el final ha sido una semana fantástica dentro de la cancha y fuera, me hicieron sentir a gusto, que no estoy lejos de casa y Argentina, les agradezco de corazón… Siempre se necesita un poco de suerte y creo que lo he demostrado en todo el torneo, ganar a jugadores tan buenos en un torneo tan lindo y tan importante es muy valioso para mí”, dijo Juan Martín del Potro tras el partido.