Hombre se suicida frente a la Casa Blanca

Secret Service statement on shooting incident near the @WhiteHouse fence line this morning: https://t.co/0d4KvI1BjW — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 de marzo de 2018

La policía realizó un operativo tras el accidente, bloqueando los accesos al tráfico peatonal como a la circulación de vehículos alrededor de la Casa Blanca.

Hogan Gidley, jefe de prensa del presidente, informó que Donald Trump, así como el Servicio Secreto se encontraban informados y pendientes de la información del caso.

En el caso del presidente Trump, no se encontraba en la residencia al momento del suceso, ya que había realizado un viaje a su residencia Mar-a-Lago, en el sur de Florida. Se espera que el presidente y la primera dama Melania Trump estén de vuelta en Washington por la noche para acudir a una cena.

Final Update: Secret Service can confirm that no member of the First Family was at the @WhiteHouse during today's incident outside the fence line. — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 de marzo de 2018