Conoce el extravagante banquete para los premios Óscar

“Se crearán un total de 4 mil 800 platos a partir de 136 kilos de ternera Wagyu a la plancha, la cual es originaria del sur de Japón, 20 rodaballos salvajes, 159 kilos de atún, más de 7 mil gambas, 250 langostas, 15 kilos de caviar, 800 patas de cangrejo, 159 kilos de sushi, 50 pargos, 500 róbalos negros, 45 kilos de vieiras, 200 kilos de salmón ahormado y 400 pizzas”, explicó el chef mientras aseguraba que busca crear cosas nuevas para el evento.

A los platillos también se unen los tradicionales panes con siluetas del Óscar, cerca de 6 mil 500 se servirán, así como los mini-Óscar de chocolate, de los cuales se prepararán cerca de 7 mil para que todos puedan degustar al menos uno. Respecto a las bebidas, habrá mil 400 champán Piper-Heidsieck, además de unos 11 mil vasos de vino de la bodega de Francis Ford Coppola, con opciones que van del Chardonnay hasta el Cabernet Sauvignon.

La comida que no se use en el evento será destinada a la organización Chefs to End Hunger, la cual es sin fines de lucro y se encarga de distribuirla a agencias locales donde se alimentan a personas sin hogar.