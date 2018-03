Rafael Nadal también se perderá los Masters de Indian Wells y Miami

Tras salir del torneo de Australia, perdió los puntos necesarios para mantener el primer puesto del ranking, el cual pasó a manos de Roger Federer, viendo ahora la posibilidad de que sufra una mayor cantidad de posiciones por no defender sus puntos.

Las fechas de los torneos que se perderá son del 5 al 18 de marzo para el Indian Wells, mientras que el Masters de Miami se disputará del 20 de marzo al 2 de abril. Ambas organizaciones de los torneos le desearon suerte al español en su recuperación y en su regreso a las canchas, el cual se daría para el Roland Garros.

Hola a todos. Lamentablemente me veo obligado a escribiros esto.../ Unfortunately, the injury I suffered in Acapulco... https://t.co/IqrEHvMhHH — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 2 de marzo de 2018