Altered Carbon se limitó en lo fuerte de sus escenas

Laeta Kalogridis reconoció que eso no se podía mostrar en televisión, aun con la libertad que ofrece Netflix.

"No puedes mostrar eso en televisión, es que no es posible. Se convertiría en una especie de película porno de tortura, y no me sentía cómoda con eso. Nunca hubo una conversación con el estudio o la cadena, porque fue mi decisión, era algo que no quería hacer".