¿Quién es el superhéroe más poderoso? La ciencia presenta a su ganador

viernes, 2 de marzo de 2018, Sergio Noriega

Durante muchos años, los amantes de los cómics y las películas de ciencia ficción se han preguntado quién es el superhéroe más poderoso. Las combinaciones de enfrentamientos no tienen límite, aunque gozan de gran popularidad los posibles combates entre Batman vs Superman, Thor vs Superman y Hulk vs Superman.

Para intentar acabar con la polémica, la ciencia dio respuesta a una pregunta que podría poner fin a este tipo de discusiones: ¿Quién es el superhéroe más poderoso de los cómics?