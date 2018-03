Gozila, una iguana muy encantadora

Hola me llamo Gozila soy una iguana muy cariñosa y tengo 6 años, mi mamá humana me adoptó ya que mi anterior familia ya no me pudo tenerme, pero ahora sigo siendo muy feliz; me quieren mucho, me alimentan con frutas y verduras, aunque a mí me gusta robarme el pan y comérmelo a escondidas jijijijiji.

Me gusta salir a tomar el sol, me encanta bañarme, cuando se acaba el baño me enojo mucho y mufo porque quiero seguir bañándome, después de ello mi mamá me lleva a la cama y me arropa y me quedo dormido.

También me gusta mucho hacer travesuras como comerme las plantas de mamá, me encanta salir a la azotea a tomar el sol, me escondo detrás de los sillones de mi casa y tengo hermanos perrunos y me llevo súper bien con ellos.