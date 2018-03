ESPECIAL: Las seis películas favoritas de los 90° Premios Oscar

***

1. La Forma del Agua. La película dirigida por Guillermo del Toro tiene, precisamente en el mexicano, a su mejor carta para los Premios Oscar. En el resto de las ediciones de la especialidad, Del Toro se ha llevado el reconocimiento al Mejor Director, por lo que es una apuesta casi segura.

El compositor francés Alexandre Desplat también ha ganado los premios correspondientes a Mejor Banda Sonora, mientras que el Diseño de Producción también ha sido reconocido. Por su parte, la actriz Sally Hawkins podría dar la sorpresa en la terna a Mejor Actriz, y la misma cinta en la terna a Mejor Película.

2. Tres anuncios por un crimen. El director Martin McDonagh ofrece una comedia negra que se ha llevado el reconocimiento a la Mejor Película en otras entregas, por lo que podría repetir en los Premios Oscar.

Frances McDormand y Sam Rockwell se han hecho con los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto en esta temporada, aunque suena más seguro el reconocimiento para Rockwell que para McDormand.

3. Las horas más oscuras. La gran carta de esta película es la actuación de Gary Oldman como Winston Churchill, a quien interpreta en sus primeros días de haber sido nombrado primer ministro del Reino Unido en plena Segunda Guerra Mundial.

La actuación de Oldman se ve complementada con un gran maquillaje para su caracterización como Churchill, por lo que también es una fuerte candidata para el Premio Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado.

4. Yo, Tonya. Aunque esta película tiene a Margot Robbie como su protagonista, quien roba cámara en la producción es Allison Janney, una de las actrices más polifacéticas de la actualidad que ofrece una paleta de actuaciones como ninguna otra.

Janney interpreta a LaVona Fay Golden, la madre de Tonya Harding, competidora olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1992, quien asume el rol de una verdadera madre, apoyándola y cuestionándola según sea el momento.

5. Coco. La historia del Día de Muertos de Disney y Pixar tiene prácticamente asegurado el Premio Oscar a la Mejor Película de Animación, reconocimiento que sería la novena victoria de Pixar en esta terna, más que ningún otro estudio.

Resta ver si el tema Remember Me, o Recuérdame en su versión en español, puede llevarse el Premio Oscar a Mejor Canción Original. Cabe recordar que la canción será interpretada en vivo en la ceremonia por Natalia Lafourcade y Gael García Bernal.

6. Lady Bird. Finalmente, Lady Bird puede alzarse como el Caballo Negro de los 90° Premios Oscar, y no porque no sea de las grandes favoritas, sino porque en entregas pasadas no se ha podido hacer con premios importantes.

Ante la critica a nominaciones de directores hombres, Greta Gerwig puede sorprender y llevar al Premio Oscar a Mejor Director, y sería la segunda mujer en ganar este galardón. De igual forma, la joven Saoirse Ronan podría arrebatarle a Frances McDormand el premio a la Mejor Actriz.