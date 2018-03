Jimmy Kimmel promete no bromear sobre acoso sexual en los Oscar

“Bueno, mira, ésta es la cuestión: este show no va a sobre revivir los asaltos sexuales de la gente. Es un show de premios para gente que ha estado soñando con ganar un Oscar quizá durante toda su vida, y lo último que quiero hacer es arruinárselo a alguien que tenga una nominación a Mejor Actriz Protagonista, Actriz de Reparto, Dirección, Fotografía o lo que sea, haciendo que sea desagradable. Eso no es lo que quiero hacer. No voy a frenar malos comportamientos con mis chistes”, afirmó.