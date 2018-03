Aseguran que James Rodríguez no volverá al Real Madrid

“Las cartas están sobre la mesa: estará cedido durante dos años. Después, hay una opción que podemos ejercer. Si mal no recuerdo, son 42 millones de euros, eso no es poco dinero, aunque en el mercado se pueden ver cifras disparatadas. Pero iremos con tranquilidad y, llegado el momento adecuado, que no tiene que ser pronto, no tiene que ser en el 2018, tomaremos la decisión”, declaró el director general del equipo, Karl-Heinz Rummenigge.