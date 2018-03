Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, juntos en la próxima película de Tarantino

“He estado trabajando en este guion durante cinco años, además de que he vivido en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de L.A. y de un Hollywood que ya no existe. Y no podría estar más feliz con el equipo dinámico de DiCaprio y Pitt como Rick y Cliff”, declaró Tarantino a Variety.