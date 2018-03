Chivas y América cumplen avanzando en Concachampions

Alan Pulido apareció y a los 74 minutos colocó las cosas 4-0 al adelantarse a la marca con potencia, mientras la goleada fue consumada por Alejandro Mayorga colocando el 5-0 cuatro minutos después.

En el caso de las Águilas del América, empató a una anotación ante Saprissa para avanzar por 6-2 en el global en encuentro realizado en el Estadio Azteca.

El club mexicano se fue rápidamente al frente con un gran gol de Darwin Quintero apenas al minuto de juego, lo que colocó al equipo en posición de goleada, pero bajó el ritmo y se fue apagando el juego.

Para el complemento, Saprissa pudo adelantar un poco y fue jugando mejor hasta que encontró el empate a los 52 minutos por conducto de Mariano Torres.

.@RocketLeague Goal of the Game: 2' After dribbling two opponents @ClubAmerica's Darwin Quintero unleashes a fantastic shot to beat Briceño and give America a 1-0 lead. pic.twitter.com/WfqVf54pZO — CONCACAF (@CONCACAF) 1 de marzo de 2018