Natural que un candidato deba explicar su patrimonio: Zavala sobre Anaya

Además, se dijo sorprendida de que alguien que se dedica al servicio público, como es el caso de Anaya, tenga problemas con millones y millones de pesos, ya que para alguien que realmente sólo se ha dedicado a esto no le alcanza para hablar de esas cantidades de dinero.

“Para quien se ha dedicado sólo al servicio público, pues no creo que me alcance para hablar de millones, no alcanza para hablar de millones y millones de pesos que están rondando por todos lados, por eso creo que las explicaciones son importantes (…) porque lo importante no son los candidatos, sino el pueblo mismo que requiere explicaciones”, indicó.