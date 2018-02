¡Descanse en paz! Fallece el primer actor Rogelio Guerra

Cabe recordar que Rogelio Guerra tenía serias dificultades para caminar y hablar desde hace varios años, consecuencia de un daño cerebral irreversible. Su ahora viuda, Maribel Robles, aseguró en una entrevista anterior que el actor estuvo a punto de perder la vida al menos en tres ocasiones durante el 2016.

“No tenía mucho contacto con él, pero era un compañero, hicimos Rafaela, fue un colega muy respetable, estuvo en la ANDI como presidente de vigilancia, pero yo no estuve cerca en estos últimos momentos, pero no deja de doler y de desearle buen viaje a un compañero y un buen hombre”, aseguró la actriz Patricia Reyes Spíndola.

Su hijo Aldo Guerra había revelado a los medios la difícil situación que vivía su padre por su delicado estado de salud. Recalcó que llevaba mucho tiempo enfermo y que no había esperanza alguna de que pudiera mejorar o recuperarse.

“Pasó mucho tiempo enfermo y su cerebro no se desinflamó, entonces no podíamos ver realmente cuál había sido el daño, por lo que habían estudiado parecía que el daño había sido muy menor y lo que le estaba pasando era la inflación del cerebro. Ahora que ya pasó un año se desinflamó el cerebro y sí hubo daño, nos dijeron que es irreversible, osea que no va a mejorar”, llegó a declarar en el 2016.