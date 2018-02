Ricardo Anaya tiene que hacerse responsable de sus actos: Meade Kuribreña

“…lo que hoy dicen las encuestas, algunas de las cuales me ubican en primero, otras en segundo y otras en tercero, lo que están reflejando es, fundamentalmente, el hecho de que Andrés Manuel y Ricardo, los dos, se adueñaron a la mala de recursos públicos en especie, entregados a sus partidos y los utilizaron por espacio de varios años”, afirmó.

Meade recordó que él no salió en ningún spot previo al 12 de diciembre, cuando iniciaron las precampañas electorales; sin embargo, López Obrador y Ricardo Anaya ya habían ocupado los recursos públicos en especie para la promoción de sus figuras políticas y el beneficio personal.

Además, cuestionó la incongruencia de las justificaciones de Anaya, pues no existe explicación para que un funcionario público de apenas 39 años tenga acceso a un predio con un valor de 54 millones de pesos.

“La gente tiene que hacerse cargo de su vida, de sus obras, de su trayectoria, de sus estrategias y, en este caso, en particular, de las decisiones inmobiliarias que no tienen un fundamento financiero y que no son consistentes con la trayectoria de un servidor público honesto”, comentó.