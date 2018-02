Líderes internacionales reconocen calidad académica de Le Cordon Bleu-Anáhuac

miércoles, 28 de febrero de 2018, Staff Sexenio

Thomas Riveyran, CEO fundador de Placement International, una compañía de intercambios culturales con sede en Suiza, y Pierre Schutz, Chef Ejecutivo de The Mark Hotel Manhattan, reconocido por la revista Bilanz Magazine como el mejor City Hotel in the World y por Elite Traveler Magazine como parte del top 100 Suites in the World, visitaron la Universidad Anáhuac para realizar una serie de actividades académicas con los alumnos de Turismo internacional y Gastronomía.

En un primer momento, se llevó a cabo una conferencia en la que el Chef Pierre Schutz, quien además colabora con el reconocido Chef Jean-Georges Vongerichten, habló sobre la importancia y desafíos que implica trabajar en un restaurante exclusivo en donde el servicio debe ser de primer nivel.