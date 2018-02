Conoce el clon del iPhone X que cuesta menos de 3 mil 500 pesos

Para la promoción de su nuevo dispositivo, la compañía promociona su imitación como el primer iPhone X con Android en el mundo. Pero, ¿cuál es la diferencia en comparación con el smartphone de Apple?

El Leagoo S9 tiene una pantalla HD de 5.85 pulgadas, un procesador de ocho núcleos con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Asimismo, llega con una batería de 3300 mAh y sensor de huellas dactilares. En tanto, su cámara trasera dual es de 13 MP y no cuenta con detección de rostros.

Aunque muchos optan por comprar teléfonos clones, los especialistas recomiendan no adquirir dispositivos que no tengan cierto reconocimiento, sobre todo, en el mercado chino. A menudo, suele haber muchos decepcionados que ven cómo su teléfono no se comporta de la misma forma que los smartphones originales.