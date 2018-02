Microbios en el desierto de Atacama podrían ser indicio de vida en Marte

Esto les permitió a los investigadores registrar una explosión de actividad biológica y, que incrementó sus esperanzas de que haya vida en Marte, registrando sus hallazgos en un estudio publicado este lunes en la revista Preceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Al respecto, el estudio señaló que en Atacama existe una comunidad de bacterias resistentes que pueden pasar décadas en estado latente, sin agua, para luego activarse y producirse con la lluvia.

“Otros investigadores habían logrado encontrar organismos moribundos cerca de la superficie y restos de ADN en el pasado”, indicó Schulze-Makuch al periódico de la Universidad Estatal de Washington.

Sin embargo, subrayó que esta es la primera vez que alguien es capaz de identificar una forma de vida persistente en el suelo de Atacama, e incluso aseguró que dieron un paso más, ya que creen que las comunidades microbianas pueden permanecer latentes durante cientos o incluso miles de años en condiciones muy similares a las que pueden encontrarse en Marte.