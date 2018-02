Capitán, el perro que cuidó la tumba de su amo... ¡por 10 años!

De acuerdo a personas del lugar, el perro fue el regalo sorpresa que Miguel Guzmán le hizo a su hijo Damián en 2005. Sin embargo, en marzo del año siguiente, Miguel falleció y el animal desapareció de la casa familiar, aunque regresó al poco tiempo y se quedó en la calle.

Capitán volvió a desaparecer, hasta que un día lo encontraron en el cementerio, sobre la tumba de Miguel.

“Yo estaba fuera con mi puesto de flores. Me creía que venía escapando de la pirotecnia, pero no. Buscaba refugio. Empezó un día a olfatear, ir y venir... y después vino la dueña y le dije: '¿es tu perro? Seguro que le viene buscando a Miguel, me contestó", evoca la florista a Teleocho Córdoba sobre la llegada del perro al cementerio, en 2007.