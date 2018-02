Concluye en ARPA el Encuentro Internacional de Medios

Durante el evento se presentaron ocho conferencias impartidas por nueve ponentes. Las perspectivas abarcaron desde el tributo que en su conferencia realizó el doctor Paul Majkut a Charlie Brooker, creador de la serie Black Mirror, hasta las reflexiones del doctor Nicola Liberati, quien tituló su ponencia: Digital Intimacy, clothes and others gaze. A new way of percieving and living with ourselves.