¿Qué dice Del Toro de la demanda contra 'La Forma del Agua'?

martes, 27 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

A días de que se entreguen los 90° Premios Oscar, el director mexicano Guillermo del Toro enfrenta una demanda por plagio por su última película, La Forma del Agua (2017), la cual marcha como favorita para este domingo en los Premios de la Academia.

En este sentido, el tapatío negó cualquier semejanza entre su película y la obra de teatro Let Me Hear You Whisper del dramaturgo Paul Zindel, cuyo descendiente es quien demanda a Del Toro, a Fox Searchlight y al productor de la cinta.