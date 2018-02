Titular de la SEP se reúne con alumnos Anáhuac

“Existe mucho por hacer a lo largo del camino; la meta es importante pero la forma en como lleguen a ésta y lo que construyan en el trayecto va a depender de ustedes. Nunca olviden quienes son y quienes quieren llegar a ser.”, expuso.

Explicó que la vocación, la profesión y la pasión, son tres elementos que deben estar presentes en la vida de cualquier líder, ya que si alguno de estos puntos no forma parte de su vida, quiere decir que no van por el camino correcto y aún están a tiempo de definir lo que no quieren ser.

Finalmente, los exhortó a no olvidar que el equilibrio en su vida es un aspecto muy importante, señalando que son afortunados de estudiar en una institución que les ofrece mucho en este sentido.

Vértice es el Programa de Excelencia Anáhuac está integrado por jóvenes con diversos intereses, pero con la meta común de crecer y formarse para generar ideas y proyectos que transformen sus vidas y a nuestro país.