Empresas no invierten en cultura organizacional

Ejemplificó que en Chiapas, muchas veces las empresas no tienen claro el objetivo de la misma, lo que genera que tanto los dueños cómo los empleados no se identifiquen con la finalidad de la organización y no exista la responsabilidad de dar un buen servicio, provocando que la respuesta del mercado sea negativa.

Aquí es donde puede notarse la importancia de la cultura organizacional en las empresas, pues esta será la que faculte tanto a dueños como empleados para poder establecer una documentación de procesos que les permita desarrollar mejor el “know how” de la organización y de esta forma una identidad ante los clientes.

La analista ejemplificó que incluso los detalles pequeños, como el saber tomar una llamada, cómo atender a un cliente cuando entra al establecimiento o cómo ofrecer un producto, tienen que estar establecidos dentro de la documentación de procesos, lo que representa una inversión de tiempo más que de dinero, y que la mayoría de las veces el empresario obvia porque no considera la verdadera importancia que estos detalles pueden tener.

La docente e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Tuxtla, Elena García Aguilera, recomienda a las empresas chiapanecas a definir bien sus objetivos, valores y principios, así como el bien, producto o servicio que se va a ofrecer.

A establecer una línea de mando y evitar tener a varias personas tomando decisiones, ya que es común que las pymes sean empresas familiares o de amigos, en las que muchas veces terminan por considerarse todos como jefes, queriendo tomar decisiones e imponiendo voluntades, lo que confunde a los trabajadores y dificulta no sólo la convivencia dentro de la organización, sino la impartición del servicio que se brinde.

Si se hace esto, podrán tener un orden mayor en su negocio y podrá implementar una mejor cultura organizacional que impulse el desarrollo de su empresa, mejorando incluso sus posibilidades de conseguir algún financiamiento y el crecimiento de la misma, enfatizó la analista.