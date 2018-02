Tema inédito de Amy Winehouse sale a la luz

martes, 27 de febrero de 2018, Sergio Noriega

Los seguidores de la cantante Amy Winehouse, fallecida a los 27 años en el 2011, no pudieron contener la emoción tras el lanzamiento de un tema inédito que la artista grabó cuando apenas tenía 17 años.

La canción salió a la luz después de que el productor Gil Cang decidiera compartir dicha grabación a través de Internet. El tema lleva por título My Own Way y fue uno de los trabajos que nunca se llegaron a publicar debido a que todavía no contaba con el reconocimiento de la industria musical.