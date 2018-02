'The Winds of Winter' no llegará este año: George R.R. Martin

lunes, 26 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

A siete años de que saliera a la venta A Dance with Dragons, la quinta novela de la saga literaria A Song of Ice and Fire, la sexta novela de la serie, The Winds of Winter, todavía no tiene fecha de salida.

Así lo confirmó el autor George R.R. Martin, quien confesó que este 2018 no se estrenará el libro debido a que todavía lo está desarrollando. Cabe recordar que esta serie literaria es en la que se basa Game of Thrones de HBO.