Lorenzo Díaz: un cartógrafo del conocimiento

Sus aportaciones teóricas a la Física contemporánea han regido investigaciones experimentales en el Gran Colisionador de Hadrones, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés), con la finalidad de indagar sobre las propiedades de la materia oscura. Ubicado en Ginebra, Suiza, el CERN reúne a los investigadores más destacados de distintos países, por lo que es considerado el principal centro de investigación en Física de todo el mundo.

La teoría propuesta por el también director de 16 tesis de posgrado (siete de maestría y nueve de doctorado) fue publicada en un artículo de Physical Review Letters, la revista más importante de su área. En su texto, concibe a la partícula de Higgs como un fenómeno holográfico emergente, por lo cual tendría “asociada una partícula neutra sin carga estable que cumpliría con las condiciones para ser materia oscura”. Este tema, su principal línea de estudio, busca explicar por qué hay masa en la materia y, por ende, la existencia de la vida.

Debido a la calidad de sus investigaciones, Díaz Cruz ha participado en proyectos de alcance mundial como el RUN2 del acelerador de partículas circular Tevatron, del Laboratorio Nacional Fermi, en Estados Unidos; el Colisionador Lineal Compacto (CLIC, por sus siglas en inglés) y el CPV-Higgs, ambos del CERN.

Por ello, actualmente funge como coordinador del Centro Internacional de Física Fundamental (CIFFU) de la BUAP. Dicho espacio reúne a investigadores de distintas facultades de la Universidad -así como externos- que comparten líneas de investigación, con la finalidad de fomentar la internacionalización de su trabajo, así como formar recursos humanos de alto nivel en el área. Cabe destacar que, además de científicos de distintas partes del país, en el CIFFU confluyen colaboradores procedentes de Suiza, Japón, Estados Unidos, Argentina, España, India y Reino Unido.

Tras décadas de trayectoria en la Física, el ganador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2009, en el área de Ciencias Exactas y Naturales, señala:

¿Cuál es la importancia de la investigación científica en México?

Hay, digamos, tres niveles: uno es comprender la naturaleza. Quizá hay áreas que parecen más abstractas y más difíciles de conectar. Hay un gran problema actual: la actividad humana impacta en el cambio climático; entonces, hay que responderlo de manera científica. La ciencia nos ayuda a comprender la naturaleza para sobrevivir en ella.

Hay otra vertiente que es la aplicación. Todos esos aparatos vienen de alguna manera de la mecánica cuántica, teoría abstracta a principios del siglo XX que, en su momento, nos ha dado una revolución tecnológica.

La tercera es el significado de la humanidad. Eso es tener una perspectiva de qué hacemos en este universo. Comprender quizá la búsqueda de la verdad y del orden también nos define. Así como nos da desde la antigüedad por hacer dibujos en la pared de una cueva y mirar el cielo, eso nos define como seres humanos: el universo tratando de conocerse a sí mismo, como dijo Carl Sagan.

Lorenzo: viajero de estudios

Lorenzo comenzó su relación con la ciudad de Puebla desde muy temprana edad. Dada la cercanía de Tlapa con el estado vecino, era costumbre que los niños fueran llevados de paseo a la capital poblana cuando se portaban bien. Así, al finalizar con buen rendimiento su segundo año de primaria, su padre lo premió con una visita a la ciudad que años más tarde sería su hogar.

Tiempo después, se trasladó a Acapulco para estudiar la preparatoria. “Luego, bromeo y digo que mi máximo error fue irme a estudiar a Acapulco: hay que irse a divertir a Acapulco”, comenta entre risas en su cubículo de FCFM. Posteriormente, se mudó al centro del país para matricularse en la Licenciatura en Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana y, más tarde, en la Maestría en Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), del Instituto Politécnico Nacional.

Al cursar dicho posgrado, estuvo en contacto con la Escuela Mexicana de Campos y Partículas, la cual contaba con la participación de investigadores de Estados Unidos. Este acercamiento despertó su interés para continuar su formación en aquel país, al integrarse al Doctorado en Física Teórica de la Universidad de Michigan.

Desde la conclusión de esta etapa, hasta la fecha, ha realizado estancias de investigación en instituciones como la Universidad de California, Berkeley, el CERN y el Centro Internacional de Física Teórica (ITCP, por sus siglas en inglés). De igual forma, fue profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ingresó como investigador posdoctoral.

El físico publicado en Tierra Adentro

Desde su educación básica, Díaz Cruz ha tenido una fuerte relación con la literatura. Al hablar sobre los libros de texto gratuitos, específicamente del de Español, destaca: “eran muy bonitos y eso te invitaba a leer, a acercarte a ese mundo de literatura. En mis primeras imágenes recuerdo haber leído a Gabriela Mistral”.

De la misma forma que sus compras en las librerías, su decisión por migrar a Michigan, Estados Unidos, estuvo influida en cierta parte por su afición literaria. En el volumen de ensayos Disturbing the universe, el físico Freeman Dyson describe a distintas personas que ha conocido a lo largo de su trayectoria científica. Dentro del texto, habla sobre la Universidad de Michigan, señal que tomó Díaz Cruz para elegir dicha casa de estudios.

Una vez ahí, la literatura continúo caminando de la mano de sus extensos cálculos. En su tercer año de formación, el científico reconoce que se encontraba un poco cansado. “El proceso del doctorado tiene sus altas y bajas, como muchas actividades en la vida”.

Durante uno de los veranos, después de la cena, decidió ir a la biblioteca de la universidad, la cual contaba con una colección de literatura latinoamericana “impresionante”. Tras recorrer algunos estantes, se topó con una de las obras que no solo causó una sacudida en la literatura mexicana, sino también en su vida: Palinuro de México, de Fernando del Paso. “Comencé a leerlo: es un banquete barroco. Me divertí tanto que le retomé gusto a la vida misma. Terminaba como a las 10 de la noche de leer uno o dos capítulos, me regresaba a la oficina a seguir trabajando, hasta las 3 o 4 de la mañana. Esa última etapa del doctorado la disfruté mucho gracias a Fernando del Paso y Palinuro de México”.

Al concluir su posgrado, regresó a México a mediados de los 90 y se incorporó al Instituto de Física de la BUAP, donde permaneció hasta 2003. A su llegada, además de fundar el Grupo de Altas Energías de dicha unidad académica, comenzó a interesarse por la creación literaria. Dicha inquietud lo motivó a unirse a un taller cuya profesora, al cabo de dos años, avisó con emoción a sus alumnos que les publicarían sus textos en Tierra Adentro, revista auspiciada por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

“Estábamos emocionados y publiqué los poemas. Pero, al paso del tiempo, me di cuenta de que mi poesía quedó muy rígida. No me gustaba, no era tan natural”, confiesa. No obstante, esto no fue un impedimento para que, más tarde, tradujera obra poética del Premio Nobel de Química Roald Hoffman. “Para mi sorpresa, muchos años después, me escribieron de España para pedirme permiso para que mi traducción fuera incluida en una colección”.