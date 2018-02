YoNoDenuncioPorque, la defensa ante las críticas a Karla Souza

Otros casos revelan que los agresores son académicos reconocidos, conocidos, familiares, parejas y amigos, además de que no acusan porque hay temor a perder oportunidades laborales o por el miedo a ser revictimizadas.

#YoNoDenuncioPorque fue mi culpa por estar ebria. Porque me dijeron que por mi estado seguro yo no estaba segura de si yo lo había consentido. Porque es un hombre admirado y querido por mucha gente cercana. Porque ya pasó el tiempo y no lo hice en su momento. — Aranxa (@abellobrindis) 23 de febrero de 2018