Comparece Ignacio Basaguren

Por último habló de las albercas municipales en donde dijo que ninguna empresa se ha interesado en las mismas.

“Hay unos pendientes que a mí me preocupan y que están debidamente señalados. A mí me preocupa el futuro de las albercas que tiene el municipio. Nadie se ha interesado en estos inmuebles, además me preocupa que el mantenimiento”.