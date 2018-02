Italia acepta extradición de Yarrington a México

lunes, 26 de febrero de 2018, Miguel Angel Carral

Luego de que se decidiera aplazar la audiencia contra Tomás Yarrington en Italia, finalmente este lunes se llevó a cabo esta presentación ante el Tribunal Supremo italiano en la que se aceptó el recurso contra su extradición a México.

El ex gobernador de Tamaulipas logró que su recurso para una posible extradición a Estados Unidos no se aprobara, pero no así con el recurso presentado por el gobierno mexicano para que rinda cuentas en su país.