Pese a detractores, Mark Hamill recibirá su estrella en el Paseo de la Fama

Seguramente, la noticia agradó a millones de fans de la saga galáctica alrededor del mundo; sin embargo, todavía habrá que esperar para que la inauguración de la estrella. El evento se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, tan solo cuatro días después de que se celebren los Premios de la Academia.

El propio Hamill hizo gala de su excelente sentido del humor para hablar sobre su próxima inclusión en el Paseo de la Fama y su participación como presentador en la ceremonia de los Oscar.

Can't say this is a dream come true because I was never foolish enough to think something like this could ever happen. When part of me doubts I deserve such an honor, I remind myself that someone got a "Star" for just one crappy reality show. #BeyondGr8ful ?? https://t.co/CEzO0jdD3k — Mark Hamill (@HamillHimself) 22 de febrero de 2018