Manchester United retoma el segundo puesto de la Premier

Los de Conte comenzaron mejor el segundo tiempo, teniendo llegadas, en contragolpe metiendo presión, pero de nueva cuenta sin lograr definir las jugadas. Como se fue asentando el partido, los de United emparejaron y el duelo retomó su ida y vuelta, con nada para nadie.

Desde la banca llegó la respuesta para Manchester United con el ingreso a los 64 minutos de Jesse Lingard, quien diez minutos después consiguió el gol de la victoria al empujar de cabeza un centro por derecha de Lukaku, con una curiosa celebración en alusión a la película Black Panther.

Manchester United recuperó el segundo puesto de la Premier League con 59 puntos, con dos de ventaja sobre Liverpool y cuatro sobre Tottenham. Mientras tanto, Chelsea sigue en su pequeña crisis y ya es quinto de la tabla con 53 unidades.

FULL-TIME Man Utd 2-1 Chelsea



Romelu Lukaku and Jesse Lingard both net as the hosts record a fine comeback victory#MUNCHE pic.twitter.com/Y2GYgm6sVp — Premier League (@premierleague) 25 de febrero de 2018