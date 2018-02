Él es el profesor de Ghana que enseña computación ¡sin computadoras!

Los pequeños deben copiar todo lo que ven en el pizarrón, a fin de que cuando se enfrenten a un ordenador real, no se queden paralizados ni sepan cómo interactuar. En las propias palabras del profesor, no hay pretexto para no enseñar a los pequeños.

El caso del profesor que enseña computación sin la necesidad de ordenadores causó gran impacto en los medios y, afortunadamente, surgieron algunos interesados en donar equipo de informática a la escuela.

La prensa internacional lo definió como un ejemplo de perseverancia y auténtica vocación por la enseñanza, pues no se quedó viendo sus limitaciones sin hacer nada. Llegó a recibir tantos mensajes ofreciéndole apoyo, que tuvo que redirigir a algunos de los benefactores a otras instituciones académicas.