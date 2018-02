Huawei Mate 10 Pro, el smartphone capaz de manejar un automóvil

viernes, 23 de febrero de 2018, Sergio Noriega

Todos tienen las miradas puestas en el Mobile World Congress de Barcelona, el cual arrancará el próximo lunes. Un evento imperdible para los amantes de la tecnología móvil, pues las grandes marcas estarán revelando apuestas interesantes para competir en los diferentes sectores de mercado.

Como era de esperarse, Huawei será una de las empresas presentes en la gala, aunque no se espera que devele algún dispositivo de gama alta. Esto no quiere decir que no tenga una sorpresa para todos los seguidores de la firma.