Natalia Lafourcade y Gael García Bernal cantarán tema de Coco en los Oscar

En el caso de esta última canción, será interpretada por Settle, mientras que Stevens subirá al escenario para cantar Myster of Love, de la película Call Me by Your Name. Otros temas que animarán la gala serán Mudbound, Mighty River y Stand Up For Something.

En días pasados, la película Coco ganó el premio BAFTA a Mejor Película de Animación, un galardón que el director Lee Unkrich quiso dedicar a México por su extraordinaria tradición del Día de Muertos.