Droga de México es culpable de violencia en EE.UU.: NRA

“Las leyes no detienen a los criminales ilegales de cruzar nuestras fronteras todos los días. Las leyes no detienen al flagelo de la violencia de las pandillas y del crimen por las drogas (…) Las leyes no han detenido la plaga de los opioides y el fentanilo chino que llega de México que inunda las calles estadounidenses y mata a víctimas todos los días en este país”, indicó.