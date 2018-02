Renuncia director adjunto de Unicef por conducta inapropiada

Por este motivo, el directivo, quien ocupó su cargo en Unicef en 2016, fue investigado en cada ocasión y creía que el asunto había sido cerrado, de hecho, aseguró que se había disculpado con las empleadas y admitió que había cometido algunos errores personales en esa época.

“Quiero dejar claro que no dimito en Unicef por los errores que cometí en Save The Children. Fueron tratados a través de un proceso adecuado hace muchos años. Me disculpé sin reservas en el momento y cara a cara”, señaló Forsyth en su cuenta de Twitter.